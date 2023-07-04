وكيل مطرانية نجع حمادي يزور ديوان قنا للتهنئة بعيد الأضحي

زار القمص لوقا هلال وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي، اليوم الثلاثاء، ديوان عام محافظة قنا، للتهنئة بعيد الأضحي المبارك رفقة وفد من القساوسة.



واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفد مطرانية بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والنائب احمد عبدالماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ ، وعدد من القساوس.

رحب المحافظ، بأعضاء الوفد ، وقال إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها الشعب المصرى دوناً عن شعوب العالم ، معربا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة أعضاء الوفد ، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

وهنأ وكيل مطرانية نجع حمادي، المحافظ و القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وجموع أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكر أن أعياد المصريين للجميع فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائه المخلصين ، وأن الحرص على تقديم التهنئة في مثل هذه المناسبات، نظرا لأنها تعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز المصريين .

إبراشية شاغرة

وشغرت إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس من منصب الأسقف، بعد وفاة أنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وبهجوُرة وأبوتشت، فى ديسمبر الماضي، بعد رحلة معاناة مع المرض.

وعيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية وبالتحديد فى السنة الماضية، لجنة مكونة من أنبا يوأنس، وأنبا بيجول، وأنبا بيمن، لإدارة إبراشية نجع حمادي وتوابعها على خلفية الظروف الصحية لأسقفها وعدم قدرته على الإدارة.

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث، حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس.

ويستمر عمل اللجنة البابوية الثلاثية المشرفة على إبراشية نجع حمادي فى أعمالها حتي الوقت الحالي، ومن غير المتوقع أن يتم اختيار أحد أعضائها أسقفاً على إبراشية نجع حمادي خلفا للأسقف الراحل إذ يشغل أعضاء اللجنة الثلاث مناصباً، أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط، وهو ما قد يؤدي بطبيعة الحال إلى اختيار أسقف جديد لإبراشية نجع حمادي فى المستقبل، ما لم يستمر إشراف اللجنة البابوية الحالية.