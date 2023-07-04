إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ال21 لإزالة التعديات على الأراضي بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة ال٢١ المقرر انطلاقها مطلع الاسبوع المقبل الموافق ٨ يوليو وتستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة

وأشارت محافظ دمياط، إلى ان المحافظة قد حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضى الدولة ومنع التعديات عليها و كذلك التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة وحق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن

ونوهت الدكتورة منال عوض إلى أن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى تم خلالها إزالة ٢١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى مساحة ٢٦٤٠٢م٢ بالإضافة إلى ٥ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٨٠ فدان و ٩ قيراط و ١٢ سهم، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها خلال المرحلة الثانية ٨٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ٩٢٠٣م٢ و ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و ٢٢ قيراط و ٢٠ سهم.