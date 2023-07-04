حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا الأربعاء في الصباح الباكر معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء، أما خلال فترات النهار يكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلًا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، مؤكدة أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 34 والصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 30 والقاهرة 23

وادي النطرون: العظمى 35 والصغرى 24

طنطا:- العظمى 33 والصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 34 والصغرى 24

دمنهور: العظمى 32 والصغرى 23

مطروح: العظمى 29 والصغرى 22

السلوم: العظمى 30 والصغرى 21

سيوة: العظمى 35 والصغرى 25

بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 21

دمياط:- العظمى 29 والصغرى 22

الزقازيق:- العظمى 34 والصغرى 24

المنصورة:- العظمى 33 والصغرى 23

الإسماعيلية:- العظمى 35 والصغرى 22

السويس:- العظمى 34 والصغرى 23

العريش:- العظمى 30 والصغرى 22

رفح:- العظمى 30 والصغرى 22

رأس سدر:- العظمى 36 والصغرى 23

نخل:- العظمى 36 والصغرى 16

طابا:- العظمى 34 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 33 الصغرى 16

الطور:- العظمى 35 الصغرى 24

شرم الشيخ:- العظمى 40 الصغرى 28

الغردقة:- العظمى 39 الصغرى 28

مرسى علم:- العظمى 39 الصغرى 28

الفيوم:- العظمى 36 الصغرى 24

بنى سويف:- العظمى 36 الصغرى 24

المنيا:- العظمى 37 الصغرى 25

أسيوط:- العظمى 37 الصغرى 26

سوهاج:- العظمى 38 الصغرى 25

قنا:- العظمى 41 الصغرى 26

الأقصر:- العظمى 42 الصغرى 26

أسوان:- العظمى 43 الصغرى 28

أبو سمبل:- العظمى 42 الصغرى 26

الوادي الجديد:- العظمى 41 الصغرى 25

شلاتين:- العظمى 38 الصغرى 29

أبو رماد:- العظمى 36 الصغرى 29

حلايب:- العظمى 34 الصغرى 28