طلاب الثانوية العامة بكفرالشيخ: أسئلة امتحان الاستاتيكا غير مباشرة

انتظمت الامتحانات في 76 لجنة بالثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية "علمي رياضة"، امتحان مادة الإستاتيكا، ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أية شكوى منذ بدء الامتحان حتى الآن.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، فى فرع الاستاتيكا،وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان الثلاثاء، أما الفرع الثاني للمادة وهى مادة الديناميكا يؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الحالي.

وسادت الشكوى بين طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة الاستاتيكا، مؤكدين أن وقت الامتحان غير كاف للإجابة على كل الجزئيات، حيث كانت الأسئلة تحتاج لوقت أطول، وأغلب الأسئلة غير مباشرة .

وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات، مشيرا إلى التواصل اللحظي مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر المستجدات، موجها الإدارات التعليمية المختلفة، بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية والتواصل اللحظي مع غرفة العمليات بالمديرية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدورالأول يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس في الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع في الفترة الثانية.