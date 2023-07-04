ضبط 231 قضية مواد مخدرة خلال حملة أمنية

شن قطاع الامن العام حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

واسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة عن ضبط 231قضية مواد مخدرة بإجمالى 245متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 832,575 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 53,450 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 17,150 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 14,452 كيلو جرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 2,900 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,775 كيلو جرام.

كما ضبط 78 قطعة سلاح نارى بحوزة 72 متهم، 242 طلقة مختلفة الأعيرة، 15خزينة متنوعة، 173قطعة سلاح أبيض، كما اسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 57513حكم قضائى متنوع ضمت 169حكم جناية17709حكم حبس جزئى 3325حكم حبس مستأنف 28166حكم غرامة8144 مخالفة.

كما ضبط 2تشكيل عصابى، ضم 6متهمين، إرتكبوا 10وقائع سرقات متنوعة و16 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين و10 متهمين فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، 206دراجة نارية مخالفة، 16417مخالفة مرورية متنوعة.

كما جري فحص 45من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقة، تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها من أحد المواطنين بدائرة القسم.

وفي النزهة، تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما “فرد خرطوش - طلقة لذات العيار جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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