الأهلي والزمالك.. الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة

كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، عن الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «وجود حكم مصري في القمة المقبلة، يعتمد على قدرات الحكم الذي سيتم تعيينه لإدارة المباراة، نتمنى نجاح الحكم الذي سيتم تعيينه».

وأتم: «المرشحين الأبرز لإدارة القمة، سيكون محمد معروف ومحمود البنا ومحمود ناجي وأمين عمر، وبالنسبة لـ الفار قد يتواجد محمد عادل أو الغندور».



يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز التي يعتلي الأحمر صدارتها.

من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي مواجهة القمة محتلاً صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، فيما يأتي الزمالك رابعًا برصيد 56 نقطة.

