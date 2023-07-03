الأخدود السعودي يختار مصر استعدادا للموسم الجديد

يخوض نادي الأخدود السعودي معسكرا خارجيا في مصر منتصف يوليو الجاري، استعدادا للموسم المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.

وتتواصل إدارة نادي الأخدود السعودي مع عدد من الأندية والمراكز التدريبية في القاهرة والإسماعيلية، لإتمام الحجوزات والتنسيق مع الجهاز الفني واللاعبين.

وصعد نادي الأخدود السعودي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، في الموسم الجديد وتعاقد النادي مع عوض خميس، لاعب وسط الرائد، وحمد آل منصور، لاعب النصر، على سبيل الإعارة، والحارس حسين شيعان، قادمًا من صفوف الشباب.

وفي سياق متصل ينظم نادي هجر الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي معسكرًا خارجيًّا في مصر، استعدادًا للموسم الجديد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويبدأ معسكر نادي هجر السعودي الأسبوع المقبل، ويستمر ثلاثة أسابيع، ويخوض خلاله عددًا من المباريات التجريبية.

ويطير المدرب الكرواتي رادان جاسانين، الذي تولى تدريب هجر إلى مصر مباشرةً برفقة معاونيه في الجهاز الفني للإشراف على التدريبات.

وقاد الكرواتي عددًا من الفرق الخليجية والعربية العريقة، من أبرزها النصر السعودي، والقادسية والكويت الكويتيان، والأهلي بنغازي الليبي، والمريخ السوداني، إضافةً إلى فرق بحرينية وعمانية، كما درَّب منتخب الكويت الأول.

وتعاقد نادي هجر السعودي مع ثلاثة لاعبين أجانب، هم المدافع السنغالي بكاري كوليبالي، الحارس الصربي ميلوس كرونيتش، ولاعب الوسط الكرواتي نيكولا جامبور، بينما جدَّد عقد البرازيلي أدريانو باردال موسمًا إضافيًّا، ينتهي الموسم المقبل.