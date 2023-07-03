الأيتام فى انتظار الإنقاذ

«عبير أحمد سيد» أرملة توفى زوجها منذ ثلاث سنوات، رحل الزوج وترك خلفه ثلاثة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، الابن «محمد» طالب فى الصف الثانى الاعدادى، و«طارق» طالب فى الصف الرابع الابتدائى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، والأم تحتاج لعلاج دوائى مستمر، وإجراء جراحة تغيير مفصل ورباط صليبى وغضروف.

تبحث الأسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات العلاج وتعليم الأبناء، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

كان الزوج عاملاً باليومية، أصيب بجلطة وتوفى بعد إجراء جراحة قلب مفتوح، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات الحياة الضرورية.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الأيتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء ومصروفات الدراسة.