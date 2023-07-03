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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شروط الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والكليات المتاحة

الأكاديمية المصرية
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

تعد الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة، وتهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والفنية في المجالات المتخصصة بالطيران والمراقبة الجوية وهندسة الطيران، وغيرها من مجالات التدريب الأخرى. 

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وتأسست الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، في 7 مايو 1932، وافتتحت في العام ذاته، باسم مدرسة مصر للطيران، وذلك طبقاً للمرسوم الملكي الصادر وقتها، وفي عام 1971 صدر قرار جمهوري رقم 2935 بإنشاء هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني وانضمام معهد مصر للطيران إليها، بحسب بيان صادر عن الأكاديمية.

كليات الأكاديمية المصرية للطيران

وتضم الأكاديمية ثلاث كليات رئيسية معتمدة من سلطة الطيران المدني المصري هي كالآتي:

 

- الكلية المصرية للطيران

 

- كلية المراقبة الجوية

 

- كلية الدراسات المتخصصة

 

- قسم اللغة الإنجليزية والتدريب في مجالي طب الطيران والبالون الطائر.

شروط الالتحاق بالأكاديمية

 

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أجنبية.

 

- لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

 

- ضرورة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

 

- ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

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الجريدة الورقية