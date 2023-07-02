البنك الدولي يمول السنغال لمكافحة الفيضانات بـ 285 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، علي منح تمويلين لدولة السنغال بقيمة 285 مليون دولار، ما يقرب من 171.2 مليار فرنك إفريقي، لمكافحة الفيضانات وملاءمة التعليم العالي مع حاجات سوق العمل.

البنك الدولي

وقال المسؤولين في البنك، إن قرار تمويل السنغال بقيمة 135 مليون دولار، من أجل انتهاء خطر الفيضانات بالمناطق شبه الحضرية بالعاصمة دكار.

وأضاف أن للمرة الثاني علي التوالي، البنك الدولي يمنح تمويل للسنغال، من أجل التخلص من مخاطر الفيضانات ودعم مشروع تدبير مياه الأمطار والتأقلم مع التغييرات المناخية.

وأوضح أن تمويل الأول لمشروع تدبير مياه الأمطار، لإنشاء أزيد من 14 كيلو متر، من القنوات الأولية والثانوية والتي تساهم في حماية 55 ألف شخص و345 هكتار من الفيضانات.

ولفت إلي أن البنك مول السنغال، بـ 150 مليون دولار، من أجل تحسين أداء مؤسست التعليم العالي بالبلاد، ويتضمن التمويل منحة بقيمة 1.9 مليون دولار مقدمة من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشراكة من أجل دعم التعليم وفي مرحلة الطفولة المبكرة.

ويهدف التمويل دعم أيضًا مشاريع التعليم العالي المهني الموجه لإدماج الشباب، والذي يروم تحسين الأداء الأقتصادي لخريجي التعليم العالي، لتعزيز النمو الشامل والأزدهار المشترك والمساواة بين الجنسين.

وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لصالح مشروع تحسين خدمة توصيل الكهرباء في المناطق الحضرية والريفية بجمهورية السنغال.

وأوضح البنك، في بيان لمكتبه بالسنغال، أن التمويل ستحصل عليه السنغال عبر المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ذراع البنك لدعم الدول الأشد فقرًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 1.5 مليون سنغالي و700 شركة و200 مدرسة و600 مركز صحي.

وبحسب البيان فإن شبكة الكهرباء تغطي 78.6% من أراضي السنغال، فيما تطمح الأخيرة في الوصول بتغطية كهربائية لأراضيها بنسبة 100% على مدار السنوات الخمس المقبلة.



يشار إلى أن البنك الدولي يقوم حاليًا بتمويل نحو 20 مشروعًا قوميًا في السنغال عبر المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة إجمالية تصل إلى 2.32 مليار دولار أمريكي.

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