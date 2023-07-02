عميد تربية كفر الشيح: تــطويـــر وتحديث للبرامــج والخــطط الدراسيـــــــة

الدكتور سهير مجدي جرجس عميد كلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ

أكدت الدكتور سهير مجدي جرجس عميد كلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ ، اليوم الأحد، أن التعليـم يعد أهم أساس لنهضة الأمم وتقدمها ، وأن العالم يعيش طفرة تكنولوجيـة وعلمية وثقافية كبيرة، مشيرة إلى أهمية دور كلية التربية النوعية الذي يساهم بشكل فعال في مواكبــة التطـورات السريعة في مختلف المجالات النوعية .

وأوضحت أن كلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ تؤدي أدوار متعددة ومهام متنوعة للمساهمة في تطوير المجتمــع المحلي وتحقيـــق أهدافـــه التنموية .

وقالت الدكتور سهير مجدي سعــى إدارة الكليــة، وبالتعاون مع الزملاء إلى تحقيــق الجـــودة والعمل علي إكســاب الطلاب المهــارات الفنيــة والإبــداعية فــي مختلف التخصصات، وذلك لتخريج وإعداد معلم مؤهل على أعلى مستوىات الكفــــاءة العلمــيــة والمعــــارف المستحدثة .

ووعدت عميد كلية التربية النوعية بالتــطويـــر والتحديث المستمر للبرامــج والخــطط الدراسيـــــــة فـــي مختلــف التخــصصات النـــوعية علــــى مستـــــوى مرحلتـــــي البكالوريـــــوس والدراسات العليا لإعداد خريج يواكب متطلبات ســوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، فضلا عن تقديــــم الخدمــــات البحثيـــة والتدريبيـــــة والاستشاريـــــة المتخصصــة لمؤسســـــــات المجتمع المختلفة للمساهمة في تنمية المجتمع ، وتحقيق دور الكلية في المشاركة المجتمعية .

ووجهت “سهير” الشكر والتقدير إلى الدكتور أماني شاكر عميد الكلية السابق على ما قدمته للكلية أثناء تولي العمادة، مؤكدة أن الجامعة تعمل دائمًا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي الكلية رسالتها على أكمل وجه، داخل المحافظة والمجتمع المحيط بها.

وأصدر رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، قراراً بتكليف الدكتورة سهير مجدي جرجس ميخائيل، بالقيام بمهام وأعباء عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ.

جاء هذا القرار عقب صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، نائباً لرئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن الدكتورة سهير مجدي جرجس، تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن القيادات الأكاديمية والإدارية المتميزة.