مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع هدف ريال مدريد الصيفي

يواصل مانشستر سيتي بحثه عن التعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد، بعدما اقترب كايل ووكر، الدولي الإنجليزي من الرحيل خلال الميركاتو الحالي لبايرن ميونخ الألماني.



واهتم مانشستر سيتي بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ديسمارك" الإسبانية، أن السيتي أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع حكيمي، من أجل تعويض رحيل ووكر للبفاري.

وأوضحت أن ريال مدريد مهتم باستعادة نجمه اللامع خلال الميركاتو الحالي، حيث يرغب الملكي في إيجاد بديل مميز للدولي الإسباني داني كارفخال.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كان لديه إصرار كبير في عدم عودة حكيمي، بعدما أصر على الرحيل لإنتر ميلان، قبل الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يتخلي عن هذا الإصرار ويبدأ رحلة استعادة اللاعب.

في سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة السيتي ترصد 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع حكيمي من باريس سان جيرمان.

حكيمي



مشكلة كبيرة:



وشددت على أن الفريق الإنجليزي يواجه مشكلة كبيرة وهي ضغط الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، على ريال مدريد من أجل الموافقة على الانتقال للعملاق الإسباني، خصوصًا وأن الثنائي تجمعهما علاقة صداقة وطيدة.



وكان حكيمي قد رفض الاستمرار مع ريال مدريد، بعدما أبدى عدم موافقته في الاستمرار كبديل لكارفخال، مما جعله يُصر على الرحيل للنيراتزوري الإيطالي، بعد نهاية فترة إعارته لبوروسيا دورتموند الألماني.

وكان حكيمي فد خاض 39 مباراة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم مع البي أس جي، أحرز خلالها 5 أهداف مع تقديم 6 تمريرات حاسمة.

ونجح الدولي المغربي في قيادة منتخب بلاده للحصول على المركز الرابع في كأس العالم قطر النسخة الماضية 2022، ليحقق إنجازًا فريدًا كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا المركز على مر تاريخ البطولة الأقوى في الساحرة المستديرة.

يذكر أن حكيمي يواجه انتقادات كبيرة وشرسة مع باريس سان جي، وبعدما أصبح ملاحقًا من قبل الجهات القضائية الفرنسية بسبب توجيه اتهامات له باغتصاب أحد الفتيات الفرنسيات.