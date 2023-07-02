الأحد 02 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تحرير 10محاضر غلق لورش ومقاهي بمركز المحلة مخالفة

المحلات المغلقة بالمحلة
المحلات المغلقة بالمحلة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم تحرير 10 محاضر غلق لورش و محلات بمركز المحلة خلال حملات قامت بها الوحدات المحلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق.

و أضاف أن قرارات الغلق شملت ورشة سيارات بميت الليت و ورشة سمكرة سيارات بمحلة حسن و ورشة دهان سيارات بالعامرية و ورشة سمكرة بشبرابابل و ورشة حدادة بويات و تصليح موتوسيكلات بمحلة أبو على و ورشة دراجات بالبنوان و ورشة نجارة لبلقينا و عدد 2 مقهى بصفط تراب و الهياتم

يذكر أن رئيس المدينة قد وجه بتخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بمركز المحلة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75%.

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٤٤٣٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٢_١٤٤٣٢٨
الجريدة الورقية