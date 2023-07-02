تحرير 10محاضر غلق لورش ومقاهي بمركز المحلة مخالفة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم تحرير 10 محاضر غلق لورش و محلات بمركز المحلة خلال حملات قامت بها الوحدات المحلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق.

و أضاف أن قرارات الغلق شملت ورشة سيارات بميت الليت و ورشة سمكرة سيارات بمحلة حسن و ورشة دهان سيارات بالعامرية و ورشة سمكرة بشبرابابل و ورشة حدادة بويات و تصليح موتوسيكلات بمحلة أبو على و ورشة دراجات بالبنوان و ورشة نجارة لبلقينا و عدد 2 مقهى بصفط تراب و الهياتم

يذكر أن رئيس المدينة قد وجه بتخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بمركز المحلة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75%.