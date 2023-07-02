ازالة 70 حالة تعدِِ على الاراضي الزراعية ايامن العيد بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها فى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز، وتعد هذه هي المرحلة الثالثة من الموجة ال ٢١ سوف تبدأ السبت القادم ٨ يوليو الجارى وتنتهى ٢٨ من نفس الشهر، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

إزالة (٧٠) حالة تعدِِ على مستوى مراكز المحافظة التسعة

وأسفرت الحملات عن إزالة (٧٠) حالة تعدِِ على مستوى مراكز المحافظة التسعة، ففى المنيا تم إزالة ١٩ حالة منها ١٥ حالة بقرى، تلة ، ونزلة حسين ، والبرجاية و٤ حالات بحي غرب المدينة، فيما أزالت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٧ حالة ، موزعة بين قرى ، ( الحسينية وشلقام و صندفا وأبوجرج).

بالإضافة، إلى حالات تعد بحى شمال وحى جنوب المدينة، وفى مغاغة تم إزالة ١٩ حالة منها ٩ حالات تعد بالبناء على أراضى زراعية ، بقرى ، بلهاسة و كفر المداور ، و٥ حالات بقرية طنبدى ، و٥ حالات بقرية أبا، كما أزالت الوحدة المحلية بالعدوة ٤ حالات تعدِِ على أراضى أملاك دولة ، خارج الحيز العمراني .

منها، حالتان بقرية زاوية برمشا، وحالة بقرية المسيد ، وأخرى بقرية الشيخ مسعود، وفى سمالوط تم إزالة ٣ حالات تعدِِ ، واحدة بقرية الوفاء وحالة بقرية الصليبة بشوشة ، والثالثة بحى شمال المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى ، حالتى تعدِِ الأولى بقرية أبو عزيز، والثانية بقرية كوم شفا.

وفى جنوب المحافظة، أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ، حالة تعدِِ فى المهد بقرية ابيوها، وفى ديرمواس تم إزالة حالة تعد بقرية دلجا، وفى ملوى تم إزالة ٤ حالات تعد الأولى بتونا الجبل ، و الثانية بدير أبوحنس ، والثالثة بالروضة ، والرابعة بعرب بنى خالد بقرية ابشادات.

يذكر أن أسامة القاضى محافظ المنيا أعلن عن ذبح ١٧٤ رأس ماشية كأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية والطب البيطرى خلال أيام عيد الأضحى ضمن حملة صك الأضحية.

وأكد المحافظ على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى فى دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة "مصر الخير"، لافتا إلى أنه تم مراعاة العدالة حسب التوزيع الديموغرافي لضمان وصول الأضاحى للفئات المستهدفة على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم فرج مدير فرع مؤسسة "مصر الخير" بالمنيا أن عمليات ذبح الأضاحى تمت وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والطب البيطرى والصحة والتضامن الاجتماعى، وتم الذبح فى ٩ مجازر، وبمساهمة ١١٩ جمعية شريكة، حيث تم توزيع اللحوم على ٢٧ ألف أسرة بواقع ١١٥ قرية على مستوى مراكز المحافظة.