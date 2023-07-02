تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد.. شهدت حركة قطارات السكة الحديد اليوم الاحد ، تأخيرات وتهدئات، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد اليوم الاحد .

أولًا: خط (القاهرة / الإسكندرية)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

ثانيًا: خط (القاهرة / السد العالي)

تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة.

- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.

ثالثًا: خط (بنها / بور سعيد)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

رابعًا: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

خامسًا: خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

قطار السكة الحديد

تأخيرات وتهدئات قطارات السكة الحديد.. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

قطاعات السكة الحديد

تقوم وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بعمليات تطوير وتحديث بكل قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إداري لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقًا للتعليمات المنظمة لذلك والتي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

ناشدت السكة الحديد جمهور السادة الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية الموجودة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول، أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنبًا لدفع غرامة وذلك حفاظًا على موارد الهيئة.

السكة الحديد

وكانت قد كشفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر أحد البرامج التلفزيونية بشأن أن ميزانية النقل تبلغ 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه.

قالت وزارة النقل: "إن ما ذكره مقدم هذا البرنامج بأن موازنة النقل تبلغ 600 مليون جنيه فإن هذا الرقم هو موازنة ديوان عام الوزارة فقط (وكما ذكر هو نفسه) وعن سنة مالية واحدة وليست الموازنة المخصصة لوزارة النقل بالهيئات التابعة لها كافة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للطرق والكباري – الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الهيئة العامة للنقل النهري - قطاع النقل البحري – الهيئة العامة لميناء الإسكندرية – الهيئة العامة لميناء دمياط – الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – ديوان عام وزارة النقل).