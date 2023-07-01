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السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الاشغالات بالمحلة وزفتي

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع رفع الاشغالات بالمحلة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية مفاجأة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، لتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومركز زفتى.

وحرص محافظ الغربية، على تفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع "سكة طنطا، ميدان الشون، عبد المنعم رياض، سكة زفتى وكورنيش المحلة الجديد"، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية، واختتمت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

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IMG-20230701-WA0099
الجريدة الورقية