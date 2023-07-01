اتحاد الكرة السعودي يٌغري الأندية للمشاركة في دوري الرديف بمبلغ مالى كبير

استقر اتحاد الكرة السعودي، على منح الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الرديف خمسة ملايين ريال، تصرف على ثلاث فترات، تحفيرا للألتزام في هذه البطولة.

اتحاد الكرة السعودي يقر زيادة عدد قائمة اللاعبين

و أقرَّ اتحاد الكرة السعودي خلال اجتماع مع رابطة دوري المحترفين، عُقِدَ 25 يونيو الماضي، زيادة الحد الأعلى لقائمة اللاعبين في الفرق المشاركة بالدوري إلى 35 بدلًا من 30 لاعبًا، بينهم اثنان من مواليد 2001 فما فوق.

ومنح اتحاد الكرة السعودي،أندية روشن مهلة حتى 13 يوليو الجاري لتحديد موقفها من المشاركة من عدمه.



وشاركت في النسخة الأولى من البطولة الموسم الماضي فرق الشباب، الوحدة، أبها، الطائي، الفيحاء، الفتح، والاتفاق الذي توِّج باللقب بعد تصدُّره جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

فيما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن فتح باب القيد لتسجيل اللاعبين الجدد لموسم 2023-2024بعد الصفقات التي أبرمتها الفرق منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتتضمن فترة التسجيل أندية دوري روشن السعودي ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوريات الثانية والثالثة والرابعة والفئات السنية.



ويستمر الميركاتو الصيفي للاعبين في دوري روشن السعودي لمدة 69 يوما بحيث تغلق فترة التسجيل في السابع من سبتمبر المقبل، بينما يغلق باب تسجيل لاعبي دوري الاولى في الـ20 من الشهر ذاته، والثالثة والرابعة في 26 اكتوبر المقبل، وفي المقابل تمتد فترة فيد لاعبي دوريات الفئات السنية حتى 30 اكتوبر المقبل.



وسارع 13 ناديا من اصل 18 بدوري روشن السعودي إلى التعاقد مع 38 لاعبا قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتهم الاتحاد الذي تعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما بعد مسيرة حافلة بالانجازات مع ريال مدريد، كما ضم أيضا مواطنه نجولو كانتي قادما من تشيلسي، فيما عزز الهلال صفوفه بالسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي برونو نيفيز قائد ولفرهامبتون الإنجليزي.



وتخوض الأندية تحدي دوري روشن في نسخته الجديدة بمشاركة 18 ناديا للمرة الأولى بدءا من 11 اغسطس المقبل.

وكان اتحاد الكرة السعودي اتخذ قرار المشاركة الإجبارية في الدوري الرديف، بعد توصية ناصر لارجيت المدير الفني في الاتحاد.



وشارك في المسابقة في نسختها الأولى الموسم الماضي، فرق: الشباب والوحدة والاتفاق وأبها والطائي والفيحاء والفتح.