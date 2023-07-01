وكيل صحة الشرقية يوجه بنقل طبيبة وممرضة خلال متابعته سير العمل بديرب نجم

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم السبت، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها السابع، وذلك بمركز ومدينة ديرب نجم، والتي تم إطلاقها الأحد الماضي على مستوى الجمهورية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال مروره عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادة المتنقلة والمتمركزة أمام المسجد الكبير بقرية شوبك ٱكراش بمركز ديرب نجم، وكذلك عمل الفرق الطبية الثابتة بوحدة طب الأسرة بكفر اللبا، ووحدة طب الأسرة بشوبك إكراش، التابعين للإدارة الصحية بديرب نجم، تأكد خلالهما من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، ومتابعة عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، وكذلك مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الالكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقام بالتأكد من تكثيف تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وزيادة الإقبال على كافة الخدمات بالوحدات الصحية، وفقاً لمؤشرات التردد اليومي، كما تأكد من انتظام صرف الألبان المدعمة خلال عطلة العيد، موجهاً بأهمية عمل الدعاية اللازمة بالقرى والنجوع، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

كما تفقد مركز الطعوم والاطمئنان على سلسلة التبريد بالمركز الطبي، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

وتلاحظ أثناء مرور الدكتور هشام مسعود على وحدة كفر اللبا عدم تواجد طبيبة أثناء العمل، مع وجود قصور في أداء إحدى الممرضات لعملها بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة داخل الوحدة، ووجه وكيل الوزارة بنقل الممرضة إلى مستشفى ديرب نجم، مع نقل الطبيبة خارج الوحدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار ١٠٠ يوم حتي ١ اكتوبر ٢٠٢٣، مضيفاً بأن تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأضاف مسعود أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.