أسعار الخضراوات اليوم السبت

أسعار الخضراوات.. استقرت أسعار الخضار، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في رابع أيام عيد الاضحى المبارك في الاسواق المصرية للمستهلك، سجلت أسعار الطماطم 8 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر الكوسة 15 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر ورق العنب البناتي نحو 35 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الملوخية نحو 15 جنيهًا للكيلو.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية للمستهلك، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما الخضار، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار بعض الخضراوات عند المستهلك

الخضار

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 8 جنيهات للكيلو.

سجلت أسعار البطاطس 11 جنيهًا للكيلو

أسعار البصل

سجل سعر البصل 15 جنيهًا للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 25 جنيهاً للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 46 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان الأسود نحو 15 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 11 جنيهًا للكيلو

بلغت أسعار الباذنجان الأبيض 15 جنيهًا للكيلو

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 17 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 35 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحار

بالنسبة الفلفل الحار وصل سعرها اليوم 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 13 جنيهًا للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار البامية

سجلت أسعار البامية اليوم 40 جنيهًا للكيلو.

ورق العنب البناتي

سجل سعر ورق العنب البناتي نحو 35 جنيهًا للكيلو.

كرنب بالقطعة

سجل سعر كرنب بالقطعة نحو 15 جنيهًا.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 20 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

سجل سعر الملوخية نحو 15 جنيهًا للكيلو.