الأمير الحسين بن عبد الله ورجوة يهنئان متابعيهما بمناسبة العيد|لقطة رومانسية جمعتهما

نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه بزوجته الأميرة رجوة آل سيف من شهر العسل، ليخطفان الأنظار بجمالهم.

الأمير الحسين بن عبد الله وزوجته رجوة

وهنىء الأمير الحسين بن عبد الله متابعيه على إنستجرام، حيث علق على منشوره قائلًا: " منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير".

واحتفل ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بزواجه على رجوة آل سيف الشهر الماضي، وأُقيم حفل عقد القران في قصر زهران العامر وحضر 150 ضيفًا من الأفراد العائلة المالكة، وأصدقاء وأشقاء مدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد مقربين من عائلة الآنسة رجوة.

كما أن الإمام أحمد الخلايلة هو من أشرف على مراسم عقد القران، وهو نفس الإمام الذي سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان خلال هذا العام الحالي.

ومنحت المملكة رجوة خالد آل سيف لقب أميرة فور توقيعها عقد القران وإتمام مراسم الزفاف.

ولي العهد يكشف كيف تعرف على زوجته رجوة آل سيف

رد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السؤال التي طرحته أحد المشاركين في الجلسة الحوارية التي شارك فيها الأمير في منتدى "تواصل" الذي نظمته مؤسسة ولي العهد بالعاصمة الأردنية عمان، عن كيف تعرف على خطيبته (آنذاك) رجوة آل سيف، قائلًا: "كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة، وتعرفت عليها من خلالها، وعلى فكره ما حكينا أو شوفنا بعض بعد ما تعرفنا، وكان في يوم جت في بالي وقررت اسأل عليها، وسبحان الله صار النصيب".

وتابع: "بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة".

من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني

تلقت الأميرة رجوة آل سيف دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمل رجوة درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتقن اللغة الفرنسية بالإضافة للغتين العربية والإنجليزية.

لكن لم يعرف الكثير هوايتها التي لم يُحكى عنها سابقًا، فهي فارسة تحترف ركوب الخيل، وتعتبرها من أكثر هواياتها المفضلة، كما أن لديها موهبة الرسم وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية.