جامعة الزقازيق تحتفظ بمركزها عالميا في تصنيف "QS" لعام 2024

حافظت جامعة الزقازيق خلال التصنيف الجديد لـ "كيو إس" الانجليزي لعام 2023 / 2024، على مركزها العلمي، حيث جاءت جامعة الزقازيق فى الفئة من 1201-1400 من ضمن الجامعات العالمية المدرجة في التصنيف.

ويقوم التصنيف على ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمهم من 104 دولة، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.

وقد أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حافظت على مركزها عالميا في تصنيف "كيو اس" هذا العام ضمن الفئة من 1201-1400 كما حققت تميزاً جديداً في مؤشر السمعة الاكاديمية عالميا، بتقدم الجامعة بمعدل 72 مركزاً مقارنة بالعام السابق، حيث حصلت على المركز 1052عالمياً في هذا المؤشر ضمن 1519 جامعة على مستوى العالم، والمركز السادس محليا ضمن 15 جامعة حكومية مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

كما اظهر التصنيف تقدم جامعة الزقازيق فى مجال التنمية المستدامة بنسبة 7.7 % و هو معيار جديد يضاف لتصنيف "QS"بالاضافة الى تقدم مؤشر أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 4,4% عن العام الماضي(3,4%)، وحقق مؤشر الاستشهادات لكل كلية تقدم متميزا بنسبة 13,61% عن العام الماضي (9,43%).

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي، بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، لافتاً إلى أن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات، وأن الجامعة تسعى بشكل دائم ومستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، إلى حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأوضحت فتحي أن التصنيف الإنجليزي"كيو إس" يقوم بتحليل البيانات بناءً على السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعات لدى أصحاب العمل، والبحوث والاقتباسات لكل ورقة بحثية، وتنوع الموارد البشرية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين.

وأكد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، أن تصنيف "كيو إس" QS، يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية.

وذكر أن جامعة الزقازيق سبق أن حققت في تصنيف "كيو إس" هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى التخصصات العلمية، والذي يشمل ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، وظهرت جامعة الزقازيق في أكثر من تخصصً من بين 54 تخصص فرعي، وكان ابرزها في مجال الزراعة والغابات البترول احتلت المركز(351-400) عالميًا وفي مجال الطب جاءت في المركز (601-650)

وأوضحت الدكتورة سالي محمود مدير وحدة التصنيف بالجامعة، وأن التصنيف "كيو إس" يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية للتقييم والقياس، وتشمل السمعة الأكاديمية وتعطى 40%، وسمعة التوظيف للخريج وتعطى %10، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس وتعطى 20%، ونسبة الإشارة إلى بحوث لأعضاء هيئة التدريس في المجالات العالمية وتعطى 20%، وتبادل الأكاديميين وتبادل الطلاب وتعطى نسبة 5% لكل منهما.

وقد جاءت الجامعة فى المركز 593 فى معيار البحث العلمى، و601+ فى معيارى السمعة الاكاديمية والسمعة التوظيفية، و 701+ فى معايير نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب ونسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاستشهادات لكل كلية.