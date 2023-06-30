إزالة 5 حالات تعد بالبناء بمركز المحلة الكبرى

قال اللواء أركان حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم رصد 5 حالات من مخالفات البناء بقرى مركز المحلة على مساحة 5 قراريط و19 سهما من خلال أعمال رؤساء الأقسام الهندسية و رؤساء الوحدات و تمت تنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة

وأضاف أن الحالات التى تم تنفيذها اليوم شملت إزالة سور من البلوك على مساحة 1 قيراط بقرية دمرو وشدة خشبية لدور أول علوى بمساحة 18 سهم بقرية لابشيط بالهياتم و مبنى من البلوك بمساحة 1 قيراط بقرية أبو النجاة ببشبيش وسور من البلوك الأبيض و المونة الأسمنتية على مساحة 2 قيراط و17 سهم بعزبة عزيز بالبنوان و مظلة من الصاج بمساحة 8 أسهم بقرية عطاف بمحلة حسن.

يذكر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة المواد المستخدمة في البناء وإيقاف المعدات المستخدمة في تنفيذ المخالفة