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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 5 حالات تعد بالبناء بمركز المحلة الكبرى

حملة إزالات بالمحلة
حملة إزالات بالمحلة

قال اللواء أركان حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم رصد 5 حالات من مخالفات البناء بقرى مركز المحلة على مساحة 5 قراريط و19 سهما من خلال أعمال رؤساء الأقسام الهندسية و رؤساء الوحدات و تمت تنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة

وأضاف أن الحالات التى تم تنفيذها اليوم شملت إزالة سور من البلوك على مساحة 1 قيراط بقرية دمرو وشدة خشبية لدور أول علوى بمساحة 18 سهم بقرية لابشيط بالهياتم و مبنى من البلوك بمساحة 1 قيراط بقرية أبو النجاة ببشبيش وسور من البلوك الأبيض و المونة الأسمنتية على مساحة 2 قيراط و17 سهم بعزبة عزيز بالبنوان و مظلة من الصاج بمساحة 8 أسهم بقرية عطاف بمحلة حسن.

يذكر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة المواد المستخدمة في البناء وإيقاف المعدات المستخدمة في تنفيذ المخالفة

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IMG_٢٠٢٣٠٦٣٠_١٥١٢٣٤
الجريدة الورقية