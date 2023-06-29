محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

هنأ محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين ، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، في برقية أرسلها لفخامته" داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها على فخامتكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار.

وبعث برقية تهنئة إلى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ،وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامه عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وإلى اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، وكل السادة الوزراء والمحافظين بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يُديم على شعب مصر العظيم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.كما هنأ المحافظ ، أبناء المحافظة، والأجهزة التنفيذية،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين والصحفيين، بمناسبة ذكرى 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات في العالم، مقدماً التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعيا الله أن يحفظ الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، وقادتها، وأن يجعلها دائما واحة الأمان.