روسيا تعلن وفاة جنرالين و50 ضابطًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن وفاة جنرالين أوكرانيين كانا مشاركين في اجتماع باللواء رقم 56 الآلي المستقل، أثناء تعرضه لضربة يوم 27 يونيو الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها وجهت ضربة عالية الدقة في 27 يونيو على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

ضربة على كراماتورسك دمّرت مطعمًا ووفاة 12 شخصًا

وجاء في البيان: "نتيجة لذلك، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".



ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من ضربة على كراماتورسك دمّرت مطعمًا وتسببت بوفاة 12 شخصًا وبإصابة نحو 60 شخصًا وفق السلطات الأوكرانية.