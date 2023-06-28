رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات في السودان أول أيام العيد

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في جنوب مدينة أم دورمان السودانية، مع تغطي الصراع لأكثر من 70 يومًا، على الرغم من هدنة بوساطة دولية والتي حدثت خلال الفترة الماضي، والهدنة التي أعلن عنها الجانبين في السودان أمس بخصوص وقف إطلاق النار في أول ايام عيد الأضحى المبارك، لمدة 24 ساعة بدءًا من مساء أمس الثلاثاء.

السودان تعلن عن هدنة ووقف إطلاق النار

دوى صوت نيران المدفعية والاشتباكات في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته قوات الدعم السريع من طرف واحد بمناسبة عيد الأضحى.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، هدنة ليومي الثلاثاء والأربعاء، في رسالة صوتية بعد أن سيطرت قواته على قاعدة رئيسية للشرطة السودانية في جنوب الخرطوم حيث استولت على عشرات المركبات ومخزونات كبيرة من الذخيرة، وفقًا لرويترز.

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ولم تصمد اتفاقات وإعلانات وقف إطلاق النار المتعددة السابقة، منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، ومنها اتفاقات توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة خلال محادثات في جدة جرى تعليقها الأسبوع الماضي.

دمار ونهب واسع النطاق في السودان

وتسببت الحرب في دمار ونهب واسع النطاق في العاصمة السودانية الخرطوم وأثارت اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان، لا سيما دارفور في غرب البلاد حيث انتشرت الهجمات والعنف العرقي.

السودان.. قوات الدعم السريع تفرج عن 100 أسير من قوات الجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الإفراج عن 100 أسير من الجيش السوداني، "بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومراعاة للجوانب الإنسانية"، فيما ذكرت تقارير إعلامية، أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو أعلن عن وقف إطلاق نار من جانب واحد في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء قبل بدء عيد الأضحى.

ونشرت قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه: "تقديرا واحتراما لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة؛ قررت قيادة قوات الدعم السريع، إطلاق سراح عدد 100 من الأسرى".

ويأتي ذلك بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، هدنة "من جانب واحد" في السودان لمدة يومين.