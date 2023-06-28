تطهير وتعقيم المجازر الحكومية بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، قامت بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المجازر، بمدن ومراكز المنيا، استعدادًا لنحر الأضاحي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة، فى إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا، فى الحفاظ على صحة المواطنين.

استعدادًا لنحر الأضاحي تكثيف أعمال تعقيم المجازر

وتأتي فى إطار توجيهات وزارة الصحة وتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا وتزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



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وأوضحت الدكتورة رندا خيرى، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وأقسامها بالإدارات الصحية، قامت بتطهير ورش عدد 41 مجزرًا على مستوى محافظة المنيا.

وأضافت أنه سيتم إعادة التطهير والرش للمجازر خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

تعقيم المجازر

وفي سياق آخر، شهدت المجازر الحكومية بالإسكندرية صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، إقبالًا كبيرًا لنحر الأضاحي.

وقالت الدكتور أميرة بشندى، مدير المجزر النصف آلى بمنطقة أبو قير، إن المجزر شهد إقبالًا كبيرًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكدت أن الذبح داخل المجزر طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددة على أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية للمواطن، يتم الكشف على الذبائح قبل النحر من خلال الأطباء البيطريين بالمجزر، واستبعاد العجل المصاب بأمراض مثل الحمى القلاعية والدرن، ويتم إعدام الحيوان المصاب و تعويض صاحب الحيوان.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، قطاع الطب الوقائي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، وأيضًا منافذ بيع اللحوم المصنعة، وذلك للتأكد من صحتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وخاصةً المستشفيات الواقعة بالمدن الساحلية والطرق السريعة والصحراوية، وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما تابع منظومة العمل بمبادرة ١٠٠ يوم صحة.