رضا البحراوي يكشف كواليس احترافه الغناء (فيديو)

كشف المطرب رضا البحراوي عن بداية حبه وتعلقه بالغناء حيث أكد أنه أحب الغناء من عمر 8 سنوات.

وقال في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: «حبيت الغناء من سن 8 سنين وأنا من طنطا، كنت بغني في الشارع والأفراح، ومكنتش حاسس إني بغني حلو».

وتابع: «لحد ما غنيت في الشارع كان كل حد يقابلني يقولي أنتا صوتك حلو لحد ما قابلني الأستاذ طارق عبدالستار المخرج والمنتج بتاعي قالي صوتك حلو يا رضا فمكنتش مقتنع، ويوم ما قابلني كنت قدام البيت بلعب بلي في الشارع، فقابلني وأداني عشرة جنيه، فقابلني تاني وعملت الشريط وكنت بغني وأنا صغير لرضا البرنس وجورج وسوف وأنا من عشاق جورج».

وأوضح أن «وعملت شريط كامل غنيت زمن الوحوش وغنيت سيرة الحب وأغنية لجورج وسوف ونزل وقت مولد السيد البدوي في طنطا، وكنت عيل صغير عملت الشريط ونزلت لعبت تاني، والشريط كسر الدنيا وأنا مكنش وصلي حاجة».

