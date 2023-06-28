الجيش السوداني يلتقط "كرة التهدئة" ويعلن هدنة بأول أيام العيد

أعلن الجيش السوداني هدنة من جانب واحد بأول أيام عيد الأضحى في قرار يمنح البلاد عيدا بلا أزيز الرصاص بعد إعلان مماثل من "الدعم السريع".

ومساء الثلاثاء، أصدر قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بيانا توجه فيه بالتهنئة للشعب بمناسبة عيد الأضحى، أعلن خلاله عن هدنة من جانب واحد بأول أيام العيد الذي يوافق الأربعاء.

وفي بيانه، قال البرهان إنه "بمناسبة عيد الفداء، تعلن القوات المسلحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون فيه وقف لإطلاق النار من جانب واحد".

ويأتي البيان بعد وقت قصير من قرار قوات الدعم السريع بالإفراج عن 100 أسير من الجيش ودعوتها له لـ"الانحياز لخيار الشعب" بإعادة السلطة إليه.

القرار نفسه يأتي بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع هدنة من جانب واحد لتهدئة الأوضاع خلال فترة عيد الأضحى، في مبادرة ألقى بها قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بملعب الجيش السوداني.

وقال حميدتي، في تسجيل صوتي، إن "الهدنة لمدة يومين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء"، ما يعني أن المبادرتين تلتقيان عند يوم العيد.

وكانت الاشتباكات قد استمرت خلال الفترة الماضية، وسيطرت قوات الدعم السريع على مقر رئاسة قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة في الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو نزاعاً دامياً في السودان.

ويتواصل القتال منذ ذلك الحين، كما يستعر في جزء كبير من دارفور، المنطقة الواسعة في الغرب السوداني التي لا ينفك اللاجئون يفرّون منها والتي عانت من الحرب الأهلية في العقد الأول من القرن الحالي.

