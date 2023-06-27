قصف روسي يطال مطعمًا مكتظًا بالبشر شرق أوكرانيا

شنت القوات الروسية، قصف عنيف استهدف مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا، فيما أكدت السلطات الأوكرانية أن القصف طال مطعما في وسط المدينة، مبدية خشيتها من احتمال سقوط ضحايا من جرّائه.

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، للتلفزيون إن "صاروخين سقطا على مدينة كراماتورسك" وأصابا مطعما في وسط المدينة "حيث كان هناك حشد كبير من المدنيين".

وأضاف: "سنعمل الآن في موقع القصف وسنحدّد عدد الجرحى والقتلى المحتملين".

استنفار بعد قصف مطعم بيتزا

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في مكان الضربة سيارات إسعاف وعناصر من الشرطة والجيش ورئيس بلدية المدينة.

وطال القصف مطعم ريا بيتزا وقد تجمّع أمامه بعد الضربة حشد من الناس.

وقالت ناتاليا، التي كانت تقف أمام المطعم إنّ أخاها غير الشقيق نيكيتا البالغ من العمر 23 عاماً كان في الداخل في المكان المخصّص لصنع البيتزا.

وأضافت وقد أجهشت بالبكاء: "لم يتمكّنوا من إخراجه (من تحت الركام). كان الركام يغطيه".

وكراماتورسك، المدينة التي كان عدد سكّانها قبل الحرب 150 ألف نسمة، هي آخر مدينة رئيسية تخضع لسيطرة كييف في شرق البلاد.

وتقع كراماتورسك على بُعد حوالي 30 كلم عن خط الجبهة.

وفي سياق آخر، كشف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، الموعد المتوقع لتسلّم طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16".

وعندما سأله صحفيون عن هذا الأمر، قال يرماك: "أعتقد أنه من الواقعي تماما أن تبدأ أوكرانيا في تسلم الطائرات بحلول نهاية العام".

وأردف: "إنهم (الحلفاء) مستعدون لإرسال (الطائرات).. هناك بعض المشكلات التقنية ولكننا نعمل على حلها".

والشهر الماضي، أعطت الولايات المتحدة التي لطالما رفضت تسليم مقاتلات لتجنب تصعيد النزاع، الضوء الأخضر لتسليم طائرات إف-16 طالبت بها كييف باستمرار.

وأعلنت بروكسل في نهاية مايو أن بولندا بدأت بتدريب طيارين أوكرانيين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام في منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ (شمال غرب روسيا)، إن مقاتلات "إف -16" التي سيرسلها الغرب لكييف "ستحترق".

وذكر: "الدبابات (التي سلمها حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا) تحترق. ستلقى طائرات إف-16 المصير نفسه".

ومن الأسئلة التي ستطرح أيضا في حال تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا، إيجاد قواعد آمنة للإقلاع والهبوط وتصليحها فيها، في وقت قصفت روسيا العديد من المطارات الأوكرانية.

ويتم أحيانا اقتراح فكرة نشر هذه الطائرات في القواعد الجوية للدول المجاورة الداعمة لأوكرانيا.

وأكد بوتين أنه إذا نشرت الطائرات التي ستسلم لكييف "في قواعد خارج أوكرانيا، سنرى ما يجب القيام به حيال هذه القواعد وكيفية ضربها".

وأضاف: "هناك خطر كبير بالنسبة للناتو في الانجرار أكثر في النزاع".

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