أوراق البابايا تساعد على الحماية من السرطان.. دراسة توضح

تحتوي أوراق البابايا على احتياطيات غنية من العناصر الغذائية الرائعة مثل الفيتامينات A و B و C و D و E والكالسيوم والفلافونويدات ، وهي مضادات أكسدة مفيدة لصد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والعفص وكذلك البيتاكاروتين لتعزيز جهاز المناعة.

والفيتامينات المذكورة أعلاه هي مصادر لمضادات الأكسدة القوية ، والحيوية وتحسين المزاج ، ومحسن قوة العظام ، والحفاظ على الوظائف الجنسية والقلب والأوعية الدموية على التوالي.

كيف لأوراق البابايا أن تعالج السرطان؟

تحتوي أوراق البابايا على نوع من العصارة الفعالة في منع الخلايا السرطانية المعروفة باسم الأسيتوجينين. أثبتت الأبحاث والدراسات المختلفة التي أجريت في العديد من البلدان البحثية الرائدة مثل اليابان والولايات المتحدة أن أوراق البابايا فعالة بالفعل في القيام بذلك. على سبيل المثال ، خلصت دراسة أجرتها جامعة إلينوي إلى أن المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في أوراق البابايا يجعله ، في حين أن دراسة مماثلة أجرتها جامعة فلوريدا أثبتت أن أوراق البابايا تحتوي على عوامل تقتل أنواعًا مختلفة من السرطان ، مثل سرطان عنق الرحم ، سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الكبد وسرطان الرئة.

يثبت الباحثون قدرة أوراق البابايا على علاج السرطان من خلال إجراء "تجربة الشاي". تعمل تجربة الشاي عن طريق وضع الشاي المصنوع من مستخلصات أوراق البابايا في أطباق بتري مليئة بالخلايا السرطانية. لاحظ العلماء أن مستخلص أوراق البابايا يسرع من إنتاج المواد التي تساعد في تنظيم جهاز المناعة وموت الخلايا السرطانية.