القبض على قائد دراجة نارية يسير عكس اتجاه الطريق الدائري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على قائد دراجة نارية بسبب السير أعلى الطريق الدائرى برعونة والقيام بعمل حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان عقب رصد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".. متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الطريق الدائرى برعونة والقيام بعمل حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لزيادة عدد المتابعين له عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.