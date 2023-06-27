عاجل
رئيس بيلاروسيا يُعلن تفاصيل المفاوضات مع فاجنر لوقف التمرد المسلح
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بايرن ميونخ يقدم عرضًا لضم هاري كين من توتنهام

هاري كين
هاري كين

يواصل بايرن ميونخ الألماني البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك للمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل، بعد المعاناة في التتويج ببطولة الدوري والخروج من دوري أبطال أوروبا.

txt

كوليبالي: أعرف من هو الهلال السعودي جيدًا

وحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فقد أرسل العملاق البفاري عرضًا رسميًا لتوتنهام من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن عرض السبيرز بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، بجانب عدد من المتغيرات الخاصة بالصفقة.

في سياق متصل، كشفت شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية لأن توتنهلم رفض عرض بايرن ميونخ، حيث ترى إدارة النادي الإنجليزي أن العرض المقدم من البفاري قليل للغاية على الإمكانيات الفنية التي يمتلكها قائد توتنهام.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت إلى أن توتنهام وضع 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التنازل عن خدمات هاري كين لمانشستر يونايتد، بعدما أبدى الأخير رغبته في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن توتنهام اشترط على المان يونايتد الحصول على قيمة الصفقة كاملة، مما جعل الفريق الأحمر ينسحب من سباق الحصول على هاري كين.

وينتهي عقد هاري كين مع توتنهام بنهاية الموسم المقبل، لكن اللاعب يرفض تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، ويرغب في الرحيل.

أسباب رفض تجديد هاري كين مع توتنهام

يرفض هاري كين تجديد تعاقده مع توتنهام خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب عدم حصول الفريق على ألقاب طيلة تواجده مع النادي الإنجليزي.

ويرغب اللاعب في الانضمام لفريق من أجل التتويج ببطولات قبل اعتزاله كرة القدم خلال المواسم القليلة المقبلة.

مواد متعلقة

كانتي رغم إصاباته المتواصلة.. تشيلسي يستهدف تجديد تعاقده

الدوري الإنجليزي: تشيلسي يواصل تعثره وتوتنهام يسقط أمام أستون فيلا

أندية إنجلترا  تطارد " مارتينيز" حارس أستون فيلا لضمه

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد يتمسك بأمل التأهل لدوري أبطال أوروبا

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

توتنهام يفوز بشق الأنفس على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس.. هاري كين يقود هجوم السبيرز
الجريدة الورقية