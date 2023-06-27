المكتب الثقافي المصري بلندن ينظم أمسية فنية لفريق المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"

نظم المكتب الثقافي المصري بلندن أمسية ثقافية وفنية بحضور الفنانة المصرية سوسن بدر، وعرض حلقة من مسلسل وثائقي بعنوان "أم الدنيا"، وذلك عرفانًا وتقديرًا لأهمية المسلسل، والذي يعد استكشاف للتاريخ والحضارة والفنون المصرية ترويها الفنانة الشهيرة والقديرة سوسن بدر من إنتاج منصة Watch it وإخراج محمود رشاد.

وأكدت د. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، على الدور الهام للمكتب الثقافي من خلال تنظيم الأنشطة المتنوعة التي تلقي الضوء على الإرث الفني والثقافي المصري، واستضافة مشاهير المثقفين والفنانين وذلك في إطار أنشطة المكتب الثقافي المصري بلندن على مدار العام.

وشهد الجزء الأول من الندوة حوارًا مع الفنانة سوسن بدر تناولت من خلاله مسيرتها الفنية وأبرز أعمالها، وكيف كان الاتجاه إلى عالم التمثيل وحلمها أن تكون ممثلة متميزة، وتحدثت عن بدايتها مع دراسة المسرح في الجامعة ولقائها مع المخرج/ شادي عبد السلام، واختياره لها حتى تقوم بدور نفرتيتي، في فيلم "إخناتون"

كان ذلك اللقاء دافعًا لها لاحتراف مهنة التمثيل و حبها لها حتي اصبح الفن و التمثيل جزء لا يتجزأ منها كإنسانه- ولكن تجربة الفيلم لم تتحقق بوفاة الفنان المخرج شادي عبد السلام.

أمسية فنية لفريق المسلسل الوثائقي " أم الدنيا"



وتحدثت الفنانة سوسن بدر عن فيلم 'الشوق' مع خالد الحجر وحصولها على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي ٢٠١١ عن دور "فاطمة" مشيرة إلى أن الدور يعد واحدا من أصعب أدوارها وأحبها إليها لخصوصية شخصية فاطمة- المرأة التي تجمع النقيضين الضعف والقوة، والحيلة والمكر مع بساطة التفكير، والأم والزوجة التي اختلطت عندها الموازين ومفاهيم الأخلاق حتى خسرت أسرتها ونفسها، وقالت الفنانة إن صعوبة الشخصية تكمن في غموضها حتى آخر الفيلم.

كما تحدثت سوسن عن سبب اختياراتها لأدوار قد تكون صغيرة المساحة الزمنية على الشاشة ولكنها مؤثرة في الأحداث وغنية في تفاصيلها، لافتة النظر للجهد والمراجعة اللتي تبدلهم مع المخرج والكاتب حتى تظهر شخصيات متكاملة ثلاثية الأبعاد.

وأضافت الفنانة سوسن بدر أنها تميل إلي أدوار الكوميديا مثل 'البحث عن علا' و 'أبو العروسة' حيث صورت في تلك المسلسلات الأم المصرية التي تحمل مشاعر الحب والحنان والخوف على أولادها مع الرغبة في السيطرة عن أفراد الأسرة.

كما عبرت سوسن عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في المسلسل الوثائقي 'أم الدنيا' حيث كان أكبر اهتمامها هو إبراز الوجه المشرف من التاريخ والحضارة المصرية، وعن كواليس هذا العمل الفني قالت الفنانة إن البداية كانت مع إيمانها بفكرة المخرج/ محمود رشاد في صنع رؤية صادقة لمصر القديمة تمت دراستها بجدية وتقديمها للمشاهد المصري والعربي والعالمي في عمل ممتع سلس يتفاعل معه المتخصص والمواطن البسيط والأطفال وطلبة المدارس والجامعات.

وشهد الجزء الثاني من الندوة عرضًا للحلقة الثالثة من المسلسل الوثائقي 'أم الدنيا' تلتها جلسة حوار مع الفنانة/ سوسن بدر، والمخرج/ محمود رشاد والرئيس التنفيذي لشركة Watch it/ نشوي جاد، وأدار الجلسة/ خالد علي، وتحدث المخرج محمود رشاد عن شغفه بعلم المصريات برغم عدم دراسته له كمتخصص ولكن حبه لتاريخ مصر القديمة كان دافعة للبحث والمراجعة واستشارة المتخصصين لتقديم مسلسل 'أم الدنيا' بشكل جذاب يقدم المعلومة التاريخية في إطار علمي دون مبالغات، كما أشار لاهتمامه بعمل حوارات داخل الحلقات مع مختصين في علم المصريات لم يتعرف عليهم المشاهد المصري بعد مثل د. ياسمين الشاذلي ود. مصطفى محمد الصغير.

وتحدثت نشوي جاد عن حماسها الشخصي والمهني من خلال منصة "Watch it" لتقديم كل الإمكانات لنجاح مسلسل 'أم الدنيا' من تصوير، وموسيقي، ومونتاج، وبحث علمي مع المتخصصين، حتى يخرج العمل بهذه الجودة ليواكب رغبة المشاهد في الاستمتاع بأعمال متميزة عن التاريخ والحضارة المصرية القديمة، وحققت السلسلة الوثائقية نجاحا في تواصل واستحسان العديد من فئات المشاهدين من كافة الفئات العمرية ومتخصصي علم المصريات الذين طلب البعض منهم استخدام المواد والمعلومات من 'أم الدنيا' في أبحاثهم وأطروحاتهم الأكاديمية، لافتة إلى التواصل مع وزراء التربية والتعليم، والسياحة لتعميم الفائدة الثقافية والتاريخية والحضارية ل 'أم الدنيا' على نطاق أوسع.

كما أكدت نشوى أنه يتم الآن التحضير للجزء الثاني من 'أم الدنيا'.

أمسية فنية لفريق المسلسل الوثائقي " أم الدنيا"



في حين ركزت الفنانة/ سوسن بدر على أهمية تأصيل الهوية والانتماء الحضاري للأجيال الجديدة للمصريين داخل وخارج مصر، حيث أصبح الوصول للمعلومة من خلال الموبايل أو الإنترنت والمتاح حاليا في متناول الجميع، مضيفة ضرورة تقديم التاريخ بصورة عصرية حديثة وجذابة مثل إعادة الحكي بالشكل الروائي والرسوم المتحركة والصور التي تشرح كيف تم بناء الأهرامات على أسس معمارية متطورة.

وفي ختام الجلسة تواصل الجمهور من الضيوف وعبروا عن سعادتهم بوجود الفنانة/ سوسن بدر وفخرهم بالعمل الوثائقي 'أم الدنيا' والتي فتحت بابا لأبنائهم وأحفادهم للتعرف على تاريخ مصر القديمة وحضارتها.

وفي ختام الفعالية قام المكتب الثقافي المصري بلندن بتكريم ضيوف الامسية، حيث قدمت د رشا كمال الملحق الثقافي المصري بالمملكة المتحدة دروع تكريم للفنانة سوسن بدر، والمخرج/ محمود رشاد، وأ/ نشوي جاد ود. خالد علي.

كما عبرت د. رشا عن امتنانها لاتاحة الفرصة للمكتب الثقافي بشكل حصري خارج مصر لعرض المسلسل الوثائقي.