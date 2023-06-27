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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

انطلاق سينما عيد الأضحى في الأوبرا.. الليلة

سينما الهناجر
سينما الهناجر

 تستقبل كل من سينما الهناجر وسينما الإبداع بساحة الأوبرا المصرية، بالتزامن مع انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي 2023، التابعتين لصندوق التنمية الثقافية، للمرة الأولى أفلام الموسم الجاري بأسعار مخفضة للحضور.

موعد عرض فيلمي بيت الروبي وتاج في الأوبرا

 من المقرر أن يعرض الليلة فيلمي  “بيت الروبي، تاج”، بقيمة 60 جنيهًا.

 

فيلم بيت الروبي

 

 

فيلم تاج

البرنامج السينمائي الجديد لمركزي الإبداع والهناجر في الأوبرا:

 تنطلق العروض ابتداءً من مساء الثلاثاء الـ٢٧ ‏من ‏يونيو الجاري وتستمر  في ‏عروض ‏متتالية على مدار اليوم، ابتداءً من العاشرة صباحًا وحتى منتصف الليل.

 

 وستكون بداية العروض مع فيلم بيت الروبي، للفنان كريم عبدالعزيز، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، وفيلم تاج للفنان تامر حسني والفنانة دينا الشربنيي، يتم حجز التذاكر من خلال "شباك التذاكر بمركز الهناجر للفنون"، بساحة دار الأوبرا المصرية.

 

 

 

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