إزالة 4حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز المحلة

تابع اللواء عمرو فكري ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية و تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

تمكنت الحملات من إزالة 4 حالات لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى شبرابابل وميت الليث هاشم وبشبيش ، وتم تنفيذ إزالة سمل وبناء بالطوب الأحمر ، بقرية كفر حجازي التابعة لوحدة شبرابابل ، على مساحة 12سهم ، ودكما تم فك شدة خشبيه لعمل أعمدة بدور ثاني علوى ، بنطاق الوحدة المحلية بميت الليث هاشم ، على مساحة 144 متر .

إلى جانب فك شدة خشبية ، لصب دور ثاني علوي ، خارج الحيز العمراني ، على مساحة 150متر ، بعزبة البهوت التابعة لقرية ابو النجاة ، نطاق الوحدة المحلية ببشبيش .

وواصلت الحملات بإزالة هنجر من الصاج والأعمدة الحديدية على مساحة 1 قيراط ، بزمام قرية سندسيس .

وشدد رئيس المدينة ، علي تكثيف الحملات وإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى ، وعدم التهاون والتصدى بكل حسم ، وتطبيق القانون تجاه المخالفين .