الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 4حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز المحلة

حملة الازالات تواصل
حملة الازالات تواصل عملها بالمحلة الكبرى

تابع اللواء عمرو فكري ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية و تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

تمكنت الحملات من إزالة 4 حالات  لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى شبرابابل وميت الليث هاشم وبشبيش ، وتم  تنفيذ إزالة سمل وبناء بالطوب الأحمر ، بقرية كفر حجازي التابعة لوحدة شبرابابل ، على مساحة  12سهم ، ودكما تم فك شدة خشبيه  لعمل أعمدة بدور ثاني علوى ، بنطاق الوحدة المحلية بميت الليث هاشم ، على مساحة 144 متر .

إلى جانب فك شدة  خشبية ، لصب دور ثاني علوي ، خارج الحيز العمراني ،  على مساحة 150متر ، بعزبة البهوت التابعة لقرية ابو النجاة ، نطاق الوحدة المحلية ببشبيش .
وواصلت الحملات بإزالة هنجر من الصاج والأعمدة الحديدية على مساحة 1 قيراط ، بزمام قرية سندسيس .

وشدد رئيس المدينة ، علي تكثيف الحملات وإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى ، وعدم التهاون والتصدى بكل حسم ، وتطبيق القانون تجاه المخالفين .

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IMG_٢٠٢٣٠٦٢٧_١٢٣٠٢٩
الجريدة الورقية