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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رد ناري من عمر الوحش على قرار إيقافه لنهاية الموسم

عمر الوحش
عمر الوحش

رد عمر الوحش لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على قرار إدارة الدروايش بإيقافه حتي نهاية الموسم الحالي وذلك مع توقيع عقوبة مالية عليه.

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وكتب الوحش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ” : "انضباط إيه وأنت بتتكلم على كابتن الفريق اللى عاملك كل ده أصلا، والدى فى العناية ويجيب سيرته ومش عايزنى آخد حقى يبقى مفيش دم ولا إحساس ولا تقدير كالعادة ربنا كبير والفترة دى تعدى عشان نادينا وبعد كده كله هيعرف حسابه ربنا عليم ورقيب وهصبر وهاخد حقى".

بيان الإسماعيلي 

وكان النادي الإسماعيلي أصدر بيانًا رسيمًا اليوم الثلاثاء بشأن عقوبة ثنائي الفريق ، والذى جاء كالأتي : “قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة والكابتن حمزة الجمل المدير  الفني تخاد قرارات حاسمه من أجل إعادة الانظباط داخل الفريق ولفرض مزيد من التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة  ، وقرر الجهاز الفني إيقاف ثنائي الفريق عمر الوحش ،ومحمد مخلوف لنهاية الموسم وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنية وذلك بسبب سوء سلوك اللاعبان عقب مران اليوم ".

في سياق متصل نجح الإسماعيلي في ضم لاعب وسط النصر محمود حسونة، بعدما أُعجب مسؤولي الدراويش بقدرات اللاعب مع فريقه خلال الموسم الماضي.

وانتقل محمود حسونة لاعب خط وسط نادي النصر لصفوف نادي الاسماعيلي رسميا.       

وحصل نادي الاسماعيلي على توقيع حسونة بعدما ابدي مسئولي الدراويش إعجابهم بمستوي اللاعب بعد ظهوره بشكل جيد مع النصر خلال السنوات الماضية.

وحصل محمود  حسونة على مقدم تعاقده من قبل مسؤولي الإسماعيلي عقب التوقيع.

و قع حسونه للدراويش لمدة خمس مواسم قادمة، حسونة من مواليد 97 وهو من ناشئين نامي الاسماعيلي كما لعب لنادي القناة وقبل أن ينضم لنادي النصر الذي لاب له على مدار أكثر من ثلاث مواسم و أحرز بقميص النصر في الموسم المنقضي  3 أهداف .

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويتبقى للدراويش أربع مباريات، أولهم مواجهة أسوان مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 32 وله مباراة مؤجلة أمام فريق الأهلي.

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