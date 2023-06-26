سفير مصر بصربيا يناقش سبل تطوير العلاقات مع وزير الخارجية

التقى السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا بالنائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية صربيا "ايفيتسا داتشيتش"، حيث تناول الجانبان أهم التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

سفير مصر لدى صربيا يلتقي بالنائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية صربيا

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية صربيا بزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، والتي ساهمت في وضع أساسًا راسخًا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، معربًا عن تطلع بلاده لاستمرار الزخم الجاري في العلاقات بين البلدين لا سيما في ظل ما تشهده من زيارات عديدة متبادلة للمسئولين بين الجانبين في الفترة الراهنة، مثل زيارة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إلى صربيا في يونيو ٢٠٢٣، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى صربيا للترويج للسياحة إلى مصر في يونيو ٢٠٢٣، إضافة إلى عدد من الزيارات الجاري التنسيق بشأنها مع السفارة في الفترة المقبلة.

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وأكد السفير باسل صلاح إلتزام مصر وصربيا بتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى حرص مصر على زيادة أُطر التعاون الثنائي بينهما في عدة مجالات منها الزراعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأشاد السفير المصري بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وصربيا، والأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الثنائية مع صربيا بما يخدم مصالح شعبيهما، مضيفاً أن السفارة تعتزم في هذا الإطار الاحتفال العام الجاري بالذكرى الـ ١١٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك عبر تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والأكاديمية في البلدين.