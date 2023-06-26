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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

اصحى للكلام .. تامر عاشور يحصد 140 ألف مشاهدة بأحدث أغنية

تامر عاشور
تامر عاشور

جمعت أحدث أغنيات الفنان تامر عاشور وتحمل اسم “اصحى للكلام”، أكثر من 140 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي.

 

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وتقول كلمات الأغنية:" عارف أنت إيه في حياتنا

أنت نمرة كام

أنت تبقى نمرة واحد

أيوة مش كلام

نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام

أصحى للكلام

أنت عقد فل ريحته فايحة في المكان

أنت دعوة حلوة منا كانت وقت الأدان

ليك مقامك أو مكانك محفوظ

من زمان أيوة من زمان

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام إحنا ندي التمام

أصحى للكلام

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام إحنا ندي التمام

أصحى للكلام

أنت شمس نورها جه يدفي قلبنا

أنت عتبة كان قدمها حلو وربنا

ليك هنخلص حد يرفص نعمة ربنا

دة أنت حظنا

أنت حاجة كبيرة كنا في عرض ربعها

أنت أحلى سيرة دايما نحكي عنها

أنت يا اللي عنيك تحلي الدنيا كلها

أيوة الدنيا كلها

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام احنا ندي التمام

أصحى للكلام

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام احنا ندي التمام

أصحى للكلام ".

 

تامر عاشور هتوحشنا 

 

وطرح تامر عاشور، أخيرًا أغنية جديدة بعنوان “هتوحشنا”، وجمعت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

 

وتقول كلماتها:" انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا
واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية
فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية
هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا
ورا ضهرك قلة ولا عطشنا
ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا
هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا
مشيت روقنا وفرفشنا
لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا
واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية
فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية
هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا
ورا ضهرك قلة ولا عطشنا
ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا
هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا
مشيت روقنا وفرفشنا
لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا ".

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