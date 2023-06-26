ضبط 10 طن دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالفيوم، عددا من الحملات على الأسواق ومنافذ الطرق والشوارع لمتابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمهندس محمد امبابي رئيس الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشي الرقابة التموينية.

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والطرق والمنافذ ومجمعات استلام محصول القمح بدائرة مركز الفيوم، وتمكنت من ضبط سيارة نصف نقل تحمل عدد 10 طن دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وذلك بعد قيام التاجر بتعبئة الدقيق بداخل شكائر تحمل شعار شركات أخرى لتضليل رجال الحملات الرقابية، وتم تحويل الكمية المضبوطة إلى المعمل الفني للتأكد من نوع الدقيق والذي أثبت التقرير الفني المعملي أن الدقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وذلك بأحد الحملات المتحركة على الطرق، وتم تسليم الدقيق والسيارة إلى قسم الشرطة المختص.

وتم التحفظ على السيارة وتحرير محضر ضد السائق بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

حملات ثابتة ومتحركة لضبط الأسواق ومداهمة الفاسدين بالفيوم

وفي نفس السياق قامت مديرية التموين، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على الطريق الصحراوي الغربي، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي والطرق الداخلية المتفرعة من الطريق الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.