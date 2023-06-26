وزارة العمل تنظم ندوات توعية بشأن "السلامة والصحة المهنية" بالقاهرة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، بشأن تنظيم ندوة توعية للعاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل بشركة شنايدر اليكتريك بمدينة بدر، وكذلك ندوة بعنوان " تجنب المخاطر في بيئة العمل" بمركز التدريب الداخلي بشركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالنزهة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية وأهميتها فى الحفاظ على الافراد والممتلكات وأهمية ذلك فى زيادة الانتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

ندوات توعية بشأن "السلامة والصحة المهنية" بالقاهرة

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تنظيم ندوة توعية بمدينه بدر بشركة شنايدر اليكتريك بهدف تفعيل ثقافه السلامه والصحه المهنيه، والحفاظ على بيئه عمل آمنة للعاملين من جميع مخاطر بيئة العمل وكذلك التعرف على المخاطر وكيفية تجنبها، وأهمية الالتزام بمهمات الوقاية الشخصية للعاملين ، فضلاً ععن مناقشة جميع سبل الحماية والتوعية التي تخص مجال السلامة والصحة المهنية.

وفى السياق ذاته، أضاف مدير المديرية، أنه تم تنظيم ندوة اخرى بعنوان " تجنب المخاطر في بيئة العمل " بمركز التدريب الداخلي بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت رعاية مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ود. محمد عبدالوهاب شربى رئيس قطاع السلامة والجودة والذي اشاد بدور السلامة والصحة المهنية وأهمية التعاون بين الشركة وادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، مشيرًا إلى أن حنان حسن مدير إدارة السلامة والصحه المهنية بالقاهرة قامت بتعريف دور السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة العمل، وألقت المحاضرة الاولي سوسو محمد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمكتب النزهة حول عن المخاطر في بيئة العمل، كما ألقى المحاضرة الثانية الكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي حول الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل.