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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

يوم التروية .. أول مناسك الحج وأفضل الأعمال

يوم التروية
يوم التروية

ينطلق قطار المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، حيث يبدأ الحجاج مناسك الحج بيوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، على أن يتم الاستعداد للوقوف بجبل عرفات غدًا الثلاثاء.

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ويبدأ الحجاج مناسك الحج  اليوم في مشعر منى ويستحب المبيت فيه اتباعًا لسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وسُمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى ، إذْ يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من دون جمع.
كما سًمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.
الاعمال المستحبة 
ويعد أفضل الاعمال يوم التروية للحاج هو الإحرام في وقت الضحي، بعد الاغتسال والتطيب، ثم الانطلاق إلى منى والصلاة فيها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الصلاة الرباعية، لكن بدون جمع، كما يسن للحاج المبيت في منى.
كما يستحب يوم التروية ذكر الله بالتحميد والتهليل والتكبير، والصيام، فهو يوم مبارك يرجى فيه العبد قبول دعواته، حيث بشر رسولنا الكريم الصائم بالدعاء المستجاب فقال صلى الله عليه وسلم: ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، ومنهم الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، ولذلك يستحب الإكثار من خير ما يقال في يوم التروية من أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة.
الصدقة والتي تعد من أحب الاعمال إلى الله حيث ينبغي للمسلمين أن يتصدقوا في هذا اليوم، سواء بالمال أو الأطعمة أو غيرها، وذلك لإسعاد المحتاجين والفقراء.
الاكثار من الدعاء وذكر الله عز وجل والاستغفار.  
 

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