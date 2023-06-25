الأهلي يستقر على عرض ثنائي الطائرة للبيع

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرض محمد عادل "دولا" و أحمد سعيد ثنائي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي للبيع بعد انتهاء الموسم.



وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه طويلة وعالية على إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد " اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي الذي عُقد أمس السبت بمقر الجزيرة ناقش أمر ثنائي الكرة الطائرة بالنادي".

وتابع "الأهلي قرر في اجتماعه ابلاغ الثنائي بعرضهما للبيع وضرورة إيجاد عروض خارجية من أجل الرحيل عن النادي قبل بداية الموسم الجديد".

وأضاف "قرار مجلس الإدارة جاء بعد تجميد محمد عادل وأحمد سعيد في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي على خلفية أزمة العقود وسرقتها من اتحاد الكرة الطائرة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

يلتقي فريق البنك الاهلي بنظيره النادي الاهلي في تمام التاسعه والنصف من مساء الخميس المقبل لحساب منافسات الجوله رقم 32 من مسابقه الدوري الممتاز التي يحتل الاحمر صدارتها ويقترب رويدا نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين.

ومن المقرر اذاعه لقاء عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية.

الخطيب يوجه الشكر لـ أبو ريدة بعد مساندة الأهلي

من جهة أخرى وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، بعد مساندة الأخير للكرة المصرية والمارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

واستقبل الخطيب، اليوم الأحد، المهندس هاني أبوريدة، والذي حضر لمقر المارد الأحمر لتهنئة النادي على التتويج بدوري أبطال إفريقيا خلال الفترة الأسبوعين الماضيين.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية للمهندس هاني أبوريدة وخلال الجلسة الودية، بعد تهنئته للنادي ومساندته للأهلي عند مشاركته في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأكد الخطيب خلال الجلسة أن فعاليات البطولة في العام الحالي تعرض فريق الأهلي لبعض "المخاوف" والعوائق .

وشهدت الجلسة الخوض في الحديث مع المهندس هاني أبو ريدة عن استجابته السريعة، وحرصه على مساندة ودعم فريق الأهلي وكل الفرق المصرية للحصول على حقوقها المشروعة، وهذا شئ يحسب له بكل تأكيد.

وأضاف بيبو أن أبوريدة تحدث معه حول عدد من الملفات الكروية الهامة والتي يسعى من خلالها في الفترة المقبلة لخدمة الأندية والمنتخبات الوطنية خاصة عند المشاركة في البطولات القارية.