دعاء يوم عرفة.. أبرز الأدعية الواردة عن النبي محمد

تزايدت عمليات البحث على مؤشرات موقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن دعاء يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، والذي يعد من أفضل أيام العام لدى المسلمين، بحيث أوصى فيها بالإكثار من ترديد الأدعية، ويحرص ويجتهد في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

صيام يوم عرفة

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، إن صيام يوم عرفة لغير الحاج سنَّة مؤكدة، حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، مشيرة إلى أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"أخرجه مسلم.

وأضافت الإفتاء، أن يوم عرفة يبدأ من بعد مغرب-يوم التروية- اليوم الثامن من ذي الحجة، وينتهي بنفرة الحجيج من جبل عرفات، في اليوم التاسع، مؤكدة أنه يعد من أفضل الأيام، لحديث مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال رسول الله على الله عليه وسلم:"مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ".

أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

دعاء يوم عرفة