تامر عاشور يطرح "اصحى للكلام"..فيديو

طرح الفنان تامر عاشور أغنيته الجديدة “اصحى للكلام”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية .

أغنية تامر عاشور اصحى للكلام

أغنية اصحى للكلام، كلمات: محمد مصطفى ملك الحان: محمود انور توزيع: محمد مجدى.

تامر عاشور هتوحشنا

كان قد طرح تامر عاشور حديثًا أغنية “هتوحشنا”، التي سجلت أكثر من 11 مليون مشاخدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا