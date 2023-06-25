وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد 4 أبطال استعدادًا لأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة برعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة متطلباتهم فى ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية سعياً لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال حضوروزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقد رعاية بنك saib، بالتعاون مع شركة روابط الرياضية لـ ٤ من أبطال مصر لأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024، بحضور طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك saib، الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روابط الرياضية، الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، وعدد من رؤساء الاتحادات، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود بنك saib المتواصلة لدعم المواهب المصرية في كافة المجالات لاسيما الرياضية فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى حققها أبطالنا الرياضيين، حيث يستكمل البنك جهوده لمساندتهم استعداداً للبطولات الدولية والعالمية وأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024.

وتشمل عقود الرعاية كل من اللاعب ايهاب عبد الرحمن بطل مصر في العاب القوي لرمي الرمح، اللاعبة سلمي أيمن بطلة مصر في الخماسي الحديث، اللاعبة البارالمبية آيه أيمن بطلة السباحة البارالمبية، اللاعب مدحت معتز بطل سلاح السيف.

وقدم وزير الرياضة الشكر والتقدير لمختلف الكيانات الاقتصادية والبنوك المصرية على التعاون المثمر مع الوزارة فى دعم المشروعات والبرامج، ورعاية اللاعبين الرياضيين، مشيراً إلى أن رعاية "saib" لعدد من اللاعبين الواعدين يُضاف إلى برامج الرعاية التى تسعى وزارة الشباب والرياضة لتوفيرها لأبطال مصر.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى سياسة الوزارة الرامية إلى اكتشاف الموهوبين فى جميع الألعاب الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج من أبرزها مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى، والذى يُقدم مجموعة واعدة من الأبطال للمنتخبات الوطنية ، والتنسيق الدورى مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية لمتابعة الخطط التنفيذية لإعداد اللاعبين وحصر احتياجاتهم ، ودمجهم فى برامج رعاية محددة بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية.

ومن جهته، أكد طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك saib حرص البنك على استمرار رعايته لأبطال مصر في مختلف المجالات الرياضية، تحفيزاً للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالميًّا في مختلف المحافل الدولية، لاسيما بعد النجاحات التي حققها أبطال مصر على المستوى العالمي.

أشار "الخولي أن دعم البنك للأبطال الرياضيين انطلاقاً من دور البنك الريادي في دعم الرياضة المصرية، وما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، والتي تسهم في صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير كافة المقومات والإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روابط الرياضية علي أن ملتحق فيي أوليمبياد طوكيو هو إنجاز بمعنى الكلمة فى تاريخ المشاركات المصرية بعد حصد ٦ ميداليات بواقع لأول مرة، مشيراً إلي أن أوليمبياد باريس سوف تشهد عدداً اكبر في الميداليات.

أشار "الملاح" إلي أن شركة روابط الرياضية عملت منذ البداية على توفير كافة سبل الدعم للاعبين الذى تتولى رعايتهم، مقدماً الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للابطال ودوره الكبير فى الإنجازات الرياضية التي تحققت خلال الفترة الماضية.