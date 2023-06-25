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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

تدخين السجائر يسبب انسداد رئوي مزمن في هذه الحالة.. طبيب أمراض رئة يحذر

أضرار التدخين
أضرار التدخين

حذر طبيب أمراض صدرية، من أن تدخين علبة سجائر يوميًا لمدة 10 سنوات، قد تؤدي إلى الإصابة بمرض الانسداد الرئوي.

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دراسة تحذر.. تدخين السجائر يوميا يقلل من حجم الدماغ

متى يسبب التدخين الانسداد الرئوي؟

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أوضح الطبيب أنه في حالة الانسداد الرئوي المزمن يحدث انسداد للشعب الهوائية، مما يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الرئتين، وبالتالي يحدث ضيق التنفس، وعند تركه من دون علاج قد يؤدي إلى الوفاة.

أضرار التدخين

وأضاف الطبيب: "توجد لدى الأطباء طريقة لتحديد كثافة التدخين، من خلال عدد علب السجائر في السنة،  فمثلاً إذا كان الشخص يدخن في اليوم 20 سيجارة طوال السنة، تعتبر علبة في السنة، فإذا كان يستمر لمدة 10 سنوات فيعتبر 10 علب في السنة، وإذا كان يدخن 40 سيجارة لمدة خمس سنوات تعتبر أيضا 10 علب في السنة، لأن كثافة التدخين مضاعفة، ولتطور مرض الانسداد الرئوي يجب مثلا تدخين 10 علب في السنة".

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