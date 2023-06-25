تشييع جثمان جميل المغازي من مسجد الشرطة

شيع منذ قليل، جثمان المخرج الراحل جميل المغازي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بطريق الوحات.

ومن المقرر أن يقام عزاء المخرج الراحل جميل المغازي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، غدٍ الإثنين، بعد صلاة المغرب.

وفاة المخرج جميل المغازي:

وكان أعلن المخرج جميل جميل المغازي، عن وفاة والده المخرج جميل المغازي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب “جميل”، عبر صفحته قائلًا: "لا حول ولا قوه إلا بالله.. أبويا جميل المغازي فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دايمًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو المخرج جميل المغازي؟

يشار إلى أن المخرج جميل المغازي، من أهم مخرجي التليفزيون، كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزي فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ وزكي طليمات.

اهتم أيضًا بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العمالقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

تم تسجيل حلقات مع النجوم العمالقة مثل عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبدالرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات الشهيرة.