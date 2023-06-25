ويجز يتصدر يوتيوب بـ "الدنيا إيه"

استطاع مغني الراب الشهير ويجز، بأغنيته الجديدة “الدنيا إيه”، الدخول في صدارة قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية ويجز الجديدة الدنيا ايه

حصلت الأغنية على المركز الثاني بأكثر من 600 ألف مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها “الدنيا ايه غير كام جدع بمسي عليه غير كام حسود تودي عليه، معايا ما يكفي اجبي عليك، الدنيا ايه غير كام جدع بمسي عليه غير كام حسود تودي عليه معايا ما يكفي اجبي عليك ايدي طايلة وبتوصل تعاديني دغري هتتحسر وبتفصل M1000 فيها اول متعصب فيها تاني ع الحامي انا ع المارد الالماني فين الكترة ف الغفلة الليلة بيقعوا واحد ورا التاني زهقت من اللي فيها وايه اللي فيها جراوي مقدرش ائذيها مقدرش اوسخ لبسي بيها ف منفضلها ومقضيها ياما قولنا الجيهة واتشرفنا بيها علمتني ازاي ابيعك واشبح ع المكنة السريعة قديم ف الشغلة راسك متودكش سكتنا الغاز سراديب وراسك متكفكش كله عندك علي القد وعندي كله علي الكف”.

كان قد طرح ويجز حديثًا أغنية “أميرة”، والتي حققت أكثر من 16 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "ا اميرة عن يدي بعيدة عايشة عيشة غير العيشة وانا علي بابه احلامي بسيطة م عدا حلم اني اكفيها ومعيش ومنين هنجيب بشر بتجري بتجري بتجري وقرش خسيس بعلي حسي بقول وبعيد يا زهر مالك سيبنا نعيش انا مش زي امبارح طمعت في الحاجات من أمتي كانت فارقالي غير لما الأميرة جات X3 نويت اجيب جمار والماس واقول يا عشق في وسط الناس واقضي حبس نعب المال اعيش وجع وحبيبي يرتاح تايه في بحرك عيني في مدق راسي في دنيا سداح مداح عيني في عينها ولد و تاه بكلم نفسي نفسي اتكلم معاها دي بنت راجل بيه جايز كلامي معاها عيب وانا خفيف الضل والجيب راضي في وعود وانا معيش شئ الحلوة

كانت كان نفسي اكون زيي كبرت ع الدنيا والفقر عليا متأيف بس بكره تفرج بكره ترزق يبقي حيلتي

واجيلك انتي معيش ومنين هنجيب بشر بتجري بتجري بتجري وقرش خسيس بعلي حسي بقول وبعيد يا زهر مالك ما تسيبنا نعيش انا عايز بس نحكي افهم هنا بس ما بينا لا شئ لابسه بتمن بيتي كوليه انا عايز بس حديده جديده وڤيلا وحاجات تعجبها واقولها حلوه عليكي انا عايز بس لبسي يخلق شئ بينا عشان لبسي مش هيليق دي غلطه وبينا مفيش وفلوس فلوس معدش آخرها من اولها انا عايز بس اعرف اية اللي شاغلها ولا اللي قدرت عليه مش ابن باشا والدنيا قاسيه علينا لو كان بأيدي لرمشي تمشي عليه امسكي ايدي وهنسيكي كل اللي كدبوا عليكي ايام يا اخويا وسنوات فايتني حلوين كتير غيرها مش عاجبيني ابعدي عيون الناس مش ابن باشا اغنيلها بإحساس".