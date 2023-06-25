الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

وزير الخارجية الصيني يبحث مع نائب نظيره الروسي العلاقات بين البلدين

الصين وروسيا
الصين وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية، تشين غانغ، بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر رودينكو العلاقات الروسية الصينية وتبادلا وجهات حول قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك.

 

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وذكرت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت أن المسؤولين ناقشا أيضا العلاقات بين البلدين خلال اجتماع في بكين، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

ويشكل هذا أول اجتماع علني لدبلوماسيي البلدين منذ "التمرد المسلح" الذي أطلقه مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، ضد القيادة العسكرية في موسكو.

 

شراكة استراتيجية


وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يسمح بالثقة بأن بناء العلاقات بين الصين والدول الأخرى لن يكون موجها ضد روسيا، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.
وأضاف في حديث للصحفيين: "بدون شك تقوم الصين بممارسة حقها السيادي في بناء علاقاتها مع الدول الأخرى".

وأوضح "وطبعا لا يجوز التقليل من أهمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لكن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، يسمح لنا بأن نكون واثقين من أن علاقات بكين مع الدول الأخرى لن تكون موجهة ضد بلادنا أبدا".

 

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