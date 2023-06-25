كواليس تلاعب شركة سمسرة كبرى فى سهم «موبكو» بالبورصة

70% صعودًا للسهم

تكشف «الوفد» عن تفاصيل وكواليس تلاعب إحدى شركات السمسرة الكبرى فى سهم مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» بالبورصة..... قامت شركة سمسرة كبرى فى 12 يونيه الجارى 2023 بتنفيذ عمليات شراء لصالح أحد عملائها بالحد الأقصى لنسبة الشراء المعمول به 20% صعودًا، من خلال عملية تنفيذات واحدة، تسببت هذه التنفيذات فى حدوث قفزات غير مبررة للسهم ليرتفع من سعر 160 جنيهًا فى جلسة الخميس 8 يونيه إلى 171 جنيهًا فى جلسة الأحد من نفس الشهر، إلى 205.4 جنيه بجلسة الإثنين 12 يونيه الجارى، وهو نفس اليوم الذى قامت نفس شركة السمسرة بتنفيذ كميات كبيرة لصالح أحد أعضاء مجلس إدارة «موبكو» وفقًا لإفصاحات البورصة، فى عملية تنفيذ بحجم 100 مليون سهم.

عقب هذه التنفيذات تعرض نظام التداول بالبورصة للعطل الفنى، وذلك فى حدود الساعة 12.31 مساء يوم الإثنين 12 يونيه، مما تسبب فى انتهاء جلسة التداول قبل موعد إغلاقها الرسمى الساعة 2.30 مساء.

علمت «الوفد» أن البورصة قامت بالإجراءات المعتادة واليومية فى حماية السوق واستقرار التعاملات، والحفاظ على أموال المستثمرين بمراجعة العمليات المنفذة، وبعد ثبوت شبهة التلاعبات تم إرسال مذكرة مفصلة بالمستجدات والمتغيرات التى شهدها السهم، والتعاملات إلى الرقابة المالية لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.. تسببت هذه الأحداث أيضاً فى انتشار أنباء عن أن الارتفاعات الجنونية التى شهدها سهم الشركة نتيجة رغبة عدد من الشركات الحكومية فى شراء حصة بالشركة لإعادة بيعها ضمن برنامج الطروحات، وأيضاً لرغبة المستثمرين الأجانب فى شراء حصة حاكمة بالشركة من خلال السوق المفتوح، وهو ما تسبب فى ارتفاع سهم شركة «موبكو» من 160 جنيهًا متجاوزًا 260 جنيهًا ومسجلًا نسبة ارتفاع نحو 70% خلال أسبوع قبل أن يتراجع السهم إلى 238 جنيهًا مع إغلاق جلسة 22 يونيه 2023.